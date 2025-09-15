800 bin TL kredi borcu var! Çelik'e mesaj atıp yardım istedi... Çelik kredi kartı limitini açıklayıp kızdı

Şarkıcı Çelik Erişçi sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. SOn olarak Çelik kendisinden para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti.

Kendisinden 800 bin TL para isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa eden şarkıcı, bu tarz mesajları çok fazla aldığını söyledi.

Paylaştığı mesajda bir takipçisi, “Maaşım 31.000 TL. 800.000 TL kredi yüzünden geçinemiyorum, ne olur yardım et” ifadelerini kullandı.

"NEYE GÜVENEREK BÖYLE BİR HARCAMA"

Çelik ise bu mesaja, “Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?” yanıtını verdi.

Şarkıcı Çelik açıklamasında "Benden 800.000 TL borcunu kapatmamı istiyor!? Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Bunun gibi her gün onlarca mesaj alıyorum. Ekonomik şartlar ve problemlere hassasım, birçok sanatçı arkadaşım gibi can-ı gönülden destek olduğum çok fazla şey var, duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ama bu kadarı da fazla canım" diyerek isyan etti.