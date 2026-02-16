MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca'dan ayrılık açıklaması! Düzeltme geldi

Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca diziden apar topar ayrılmasıyla dikkat çekmişti. Katıldığı yayında senaryoyu sert şekilde eleştiren oyuncudan yeni açıklama gecikmedi.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz reyting rekorları kırarken diziden şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca apar topar diziden ayrıldı. Ayrılıktan günler sonra ise bir açıklama yaptı ve gündeme geldi. Ulviye Karaca, “Ben Gönül Dağı'ndan sonra farklı bir karakter, ters köşe diye bakmıştım. Köşe möşe görmedim. Bu kadının bir duruşu olacaktı. Tabii kalemle alakalı bir şey. Orada yapabileceğiniz bir şey yok, ne yazılırsa onu oynarsınız. Kalemin yönünü beğenmediğim için ayrıldım.” açıklamasında bulundu.

Bu açıklama sosyal medyada hızla yayıldı. Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca ise hemen düzeltme yayınladı.

"ALDIĞIMIZ ORTAK KARARLA AYRILDIM"

Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca açıklamasında "Ayrılma sebebim, canlandırdığım rol kişisi Şükriye'yle ilgili olan rahatsızlıklarımdan kaynaklanmaktadır. Bu durumu yapım şirketiyle paylaştığımda, kendileri büyük bir hoşgörü ve anlayışla karşıladılar. Bundan sonraki kariyer planlamam doğrultusunda, aldığımız ortak kararla diziden ayrıldım" diyerek şunları söyledi:

"Katılmış olduğum bir TV programında söylediklerim, sadece canlandırdığım rol kişisi Şükriye karakterinin boyutuyla ilgiliydi. Tüm diziye mal edilmesi beni derinden üzmüştür. Böyle bir şey mümkün değildir, olamaz da. Başta yapım, senaryo, reji ekibi olmak üzere, tüm oyuncu ve set çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

