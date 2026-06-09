9 Haziran Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

9 Haziran salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:25 Benim Adım Melek

05:25 - 05:40 Lingo Türkiye

05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...

06:30 - 10:30 Balkan Ninnisi

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Gelinim Mutfakta

03:45 - 05:15 Akrep Kral: Savaşçının...

05:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Bahar

03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:15 Hükümet Kadın 2

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:40 - 03:30 Ödül Avcıları

03:30 - 06:00 Gözleri KaraDeniz

06:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı