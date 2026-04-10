9 Nisan 2026 reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Dün gece televizyon izleyicileri, farklı türlerdeki programlarla zengin bir deneyim yaşadı. Star TV'de yayımlanan "Sevdiğim Sensin", izleyicilerin gönlünde taht kurarak birinci sırada yer aldı. Bu yapım, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Böylece gecenin en çok takip edilen programı oldu.

İkinci sırada "Halef Köker'in Çağrısı" vardı. Now kanalında yayınlanan bu program, ilginç konularıyla dikkat çekti. İki yapım arasındaki rekabet, izleyicilerin hangi içeriklere yöneldiğini ortaya koydu.

Üçüncü sırada, "Sevdiğim Sensin" dizisinin özeti yer aldı.

Atv kanalında yayımlanan "Esra Erol'da", dördüncü sırada kendine yer buldu. Beşinci sırayı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı aldı.

Sıralamada altıncı sırada "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" yer aldı. Yedinci sırada "Halef Köker'in Çağrısı"nın özeti bulunuyor.

Sekizinci sırada "Survivor" yer aldı. TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam etti.

Dün geceki reyting listeleri, izleyicilerin hangi tür içeriklere yöneldiğini net bir şekilde gösterdi. Televizyon dünyasındaki rekabet her zaman sürüyor. İzleyiciler, sürekli yeni heyecanlar arayışında bulunuyor.

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLE;

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV 21:00:42 24:16:47 2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:59:17 23:55:38 3 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV 20:00:16 21:00:42 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:16 18:44:32 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:49 12:59:58 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:08 7 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 20:00:18 20:59:02 8 SURVIVOR TV8 20:43:35 24:24:17 9 GELIN KANAL 7 19:36:43 21:19:01 10 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:49:23

Kaynak: TİAK