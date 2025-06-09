MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

9 saat süren estetik operasyonla bambaşka biri olmuştu! Gülşah Saraçoğlu pasaport kontrolünde tanınmayınca...

Modacı Gülşah Saraçoğlu kısa süre önce 9 saat süren estetik operasyonlarla başka birine dönüştü. Modacı son haliyle yurt dışına çıkmak isterken yaşadığı bomba olayla gündeme geldi.

9 saat süren estetik operasyonla bambaşka biri olmuştu! Gülşah Saraçoğlu pasaport kontrolünde tanınmayınca...
Kubra Akalın

Modacı Gülşah Saraçoğlu yaşadığı değişimle konuşuluyor. Mide ameliyatı ve çeşitli estetikler ile değişen Gülşah Saraçoğlu bu halinden memnun olmayınca yeniden harekete geçti.

Daha önce, "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde 9 saatlik bir operasyonla bambaşka birine dönüşmüştü.

Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü modacı son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kare ile kısa sürede gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 saat süren estetik operasyon! Bambaşka biri oldu 9 saat süren estetik operasyon! Bambaşka biri oldu

Saraçoğlu son olarak yut dışına çıkmak için pasaport kontrolünden geçerken bomba bir olay yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 070930

Gülşah Saraçoğlu'nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğraf uyuşmadı.

3797866_7b54b646972147f564d17d8f4af55852

Pasaport polisi, bunun üzerine Saraçoğlu'nu başka bir bölmeye davet ederek parmak izini aldı.

Saraçoğlu, "Kimliğimdeki fotoğrafla polis memurunun camın arkasından çektiği fotoğrafın uyuşmaması nedeniyle bana 'parmak izine gidin' dendi. Ben de 'tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

Parmak izi taramasından onay çıkmasından sonra Gülşah Saraçoğlu'na çıkış izni verildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildiKısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildi
Bülent Ersoy ve Ferdi Tayfur orada ortak çıktı! Mal varlığını saydıBülent Ersoy ve Ferdi Tayfur orada ortak çıktı! Mal varlığını saydı

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! Madleen gemisine İsrail tarafından müdahale edildi

Gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! Madleen gemisine İsrail tarafından müdahale edildi

9 saat süren estetik operasyonla değişti! Ünlü modacı pasaport kontrolünde tanınmayınca...

9 saat süren estetik operasyonla değişti! Ünlü modacı pasaport kontrolünde tanınmayınca...

Fenerbahçe'ye gün doğdu! 30 milyon Euro, Gyökeres transferinin iptal olmasına bakıyor...

Fenerbahçe'ye gün doğdu! 30 milyon Euro, Gyökeres transferinin iptal olmasına bakıyor...

Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech, Süper Lig devine önerildi! Maaşında indirim yapmaya bile hazır...

Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech, Süper Lig devine önerildi! Maaşında indirim yapmaya bile hazır...

İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı ortaya çıktı

İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek için Trabzon'dan ilaç getirildiğini iddia etmişti! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, Ferdi Zeyrek için Trabzon'dan ilaç getirildiğini iddia etmişti! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.