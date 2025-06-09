9 saat süren estetik operasyonla bambaşka biri olmuştu! Gülşah Saraçoğlu pasaport kontrolünde tanınmayınca...

Modacı Gülşah Saraçoğlu yaşadığı değişimle konuşuluyor. Mide ameliyatı ve çeşitli estetikler ile değişen Gülşah Saraçoğlu bu halinden memnun olmayınca yeniden harekete geçti.

Daha önce, "Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" diyen Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde 9 saatlik bir operasyonla bambaşka birine dönüşmüştü.

Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü modacı son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kare ile kısa sürede gündem oldu.

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Saraçoğlu son olarak yut dışına çıkmak için pasaport kontrolünden geçerken bomba bir olay yaşadı.

Gülşah Saraçoğlu'nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğraf uyuşmadı.

Pasaport polisi, bunun üzerine Saraçoğlu'nu başka bir bölmeye davet ederek parmak izini aldı.

Saraçoğlu, "Kimliğimdeki fotoğrafla polis memurunun camın arkasından çektiği fotoğrafın uyuşmaması nedeniyle bana 'parmak izine gidin' dendi. Ben de 'tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

Parmak izi taramasından onay çıkmasından sonra Gülşah Saraçoğlu'na çıkış izni verildi.