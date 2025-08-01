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90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı

İddialı sahne kostümleri ve son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara son görüntüsüyle gündem oldu. 16 kilo verdiği öğrenilen ünlü ismin tekne pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı
Öznur Yaslı İkier

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve cesur sahne tarzıyla dikkat çekiyor.

16 kilo birden veren Zara şimdi de son haliyle gündem oldu. Teknede peş peşe pozlar veren ünlü şarkıcı paylaşımına;

"Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan 'Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş' seslerini duydum. En sonunda yoruldum."

90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı 1

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı 2

"Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin." ifadelerini not düştü.

90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı 3

Ünlü şarkıcının son görüntüsüne sosyal medyada; 'harikasın Zara', 'Bravo sana', 'Başarmak bu işte' gibi yorumlar yapıldı.

90 günde 16 kilo verdi! Şarkıcı Zara nasıl zayıfladığı açık açık anlattı 4

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Zara
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