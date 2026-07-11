Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Özgü Kaya, yaz tatiline devam ediyor.

Bol bol güneşlenerek serin suların tadını çıkaran ünlü oyuncu, tatilinin keyfini doyasıya yaşayarak sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Bikinisini giyip fiziğini sergileyen Özgü Kaya havuzda verdiği pozları peş peşe paylaştı. Kaya, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Özgü Kaya, paylaştığı karelere "Özgüş tatilde" notunu düştü. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.