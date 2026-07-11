MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Son olarak Cennetin Çocukları dizisinde hayat verdiği 'Gönül' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Özgü Kaya, yaz tatilinden paylaştığı havuz pozlarıyla beğeni topladı.

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Özgü Kaya, yaz tatiline devam ediyor.

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 1

Bol bol güneşlenerek serin suların tadını çıkaran ünlü oyuncu, tatilinin keyfini doyasıya yaşayarak sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 2

Bikinisini giyip fiziğini sergileyen Özgü Kaya havuzda verdiği pozları peş peşe paylaştı. Kaya, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 3

Özgü Kaya, paylaştığı karelere "Özgüş tatilde" notunu düştü. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Özgü Kaya bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 4

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konserde korkutan anlar: Rahatsızlanınca sahneden indiKonserde korkutan anlar: Rahatsızlanınca sahneden indi
Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.