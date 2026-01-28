MAGAZİN

A.B.İ dizisinde öpüşme krizi iddiası! Afra Saraçoğlu kabul etmedi

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi sezona oldukça iddialı başladı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizide 'öpüşme krizi' çıktığı iddia edildi. Afra Saraçoğlu'nun öpüşme sahnesini reddettiği söylendi.

Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ.” dizisi Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktı.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sezona oldukça iddialı başlayan dizi hakkında 'öpüşme krizi' çıktığı iddia edildi.

Henüz 3 bölüm yayınlanan dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun senaryoda yer alan öpüşme sahnesinde rol almak istemediği söylendi.

Onur Akay bu iddiasını ''Türkiye'de ilk kez Türkan Şoray'dan sonra Afra Saraçoğlu, senaryoda yazılan öpüşme sahnesini reddetti! Dizi daha başlamadan gündem olmuştu. Yaş farkı tartışıldı, sosyal medya ayağa kalktı. Ama işin bir de kamera arkası var… Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor. Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor.'' şeklinde dile getirdi.

