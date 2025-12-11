A.B.İ dizisinde peş peşe ayrılıklar: Kenan İmirzalıoğlu istedi, yönetmen değişti

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde oynayacağı A.B.İ dizisi daha başlamadan krizler yaşadı. Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Melih Özyılmaz projeden ayrıldı.

Burak Kanbir de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; '1 Aralık itibari ile görüntü yönetmeni olarak çalıştığı A.B.İ tv dizisi projesi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır' ifadelerini kullandı.

Diziye dair bir bomba iddia daha gündeme geldi. Gel Konuşalım'da Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre A.B.İ dizisinde yapılan çekimleri beğenmeyen Kenan İmirzalıoğlu yönetmenin değişmesine sebep oldu.

Üstündağ konuşmasında "Taylan Biraderler yönetmen deneme çekimleri oluyor. Ancak Kenan beğenmiyor, homurdanmalar başlıyor. Mobing tarzı konuşmalar yapılıyor. Kenan istedi, yönetmen değişti. En yakın arkadaşı Cem Karcı'yı dahil ediyor." dedi.