Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, medya dünyasını salladı. Gelişmenin ardından sosyal medyada en çok aranan konular “Mehmet Akif Ersoy evli mi?”, “Kaç yaşında?”, “Neden tutuklandı?” soruları oldu. İşte tüm detaylar…

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklandı. Savcılık tarafından yapılan suçlamalarda uyuşturu dışında 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı. İddialar sonrası Mehmet Akif Ersoy evli mi merak edildi.

MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Mehmet Akif Ersoy, 2025 itibarıyla 40 yaşında. Gazetecilik kariyerine 2009’da başlayan Ersoy, uzun yıllar dış haber muhabirliği, savaş muhabirliği ve sunuculuk yaptı. Haber merkezlerinde güçlü duruşu ve sahadaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

MEHMET AKİF ERSOY EVLİ Mİ?

Mehmet Akif Ersoy, 2022 yılında spiker Pınar Erbaş ile dünyaevine girdi. Ancak çift 29 Temmuz'da jet hızıyla boşandığı iddialarıyla gündeme geldi. Tutuklama haberinin ardından Ersoy’un özel hayatı da yeniden gündemin merkezine oturdu.

