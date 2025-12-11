MAGAZİN

Aleyna Tilki kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı

Aleyna Tilki şaşırtan bir imaj değişikliği yaptı. Kızıl olan Aleyna Tilki sebebini “Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim" diyerek açıkladı.

Aleyna Tilki kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı

Yıllardır kullandığı sarı saçlarından vazgeçen Aleyna Tilki yeni imajıyla şaşırttı. Kızıl saçlarıyla verdiği pozlarla beğeni toplayan Tilki'nin saçlarında yaptığı nedenin değişikliğine dair söyledikleri dikkat çekti.

Aleyna Tilki kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı 1

"Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim" diyen Aleyna Tilki devamında şöyle dedi:

Aleyna Tilki kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı 2

"Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bunlar beni rahatsız etmeye başladı, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."

