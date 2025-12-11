Aleyna Tilki kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı

Yıllardır kullandığı sarı saçlarından vazgeçen Aleyna Tilki yeni imajıyla şaşırttı. Kızıl saçlarıyla verdiği pozlarla beğeni toplayan Tilki'nin saçlarında yaptığı nedenin değişikliğine dair söyledikleri dikkat çekti.

"Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim" diyen Aleyna Tilki devamında şöyle dedi:

"Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bunlar beni rahatsız etmeye başladı, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."