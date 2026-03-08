MAGAZİN

A.B.İ’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu Paris'i yıktı geçti! İddialı seçim

A.B.İ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'na katıldı. Başarılı oyuncu siyah tarzıyla ve derin sırt dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak A.B.İ dizisiyle ekrana dönen oyuncu yine adından söz ettirdi.

Güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'ya gitti. Paris Moda Haftası'nda boy gösteren ünlü oyuncu siyahlar içindeki kombiniyle dikkat çekti.

Balenciaga 2026-2027 Sonbahar/Kış defilesine katılan güzel oyuncu derin sırt dekoltesiyle beğeni topladı. Oyuncuya sosyal medyada övgü dolu yorumlar geldi.

Afra Saraçoğlu
