Aslıhan Karalar kimdir, evi nerede? Sağlık durumu nasıl?

Aslıhan Karalar yaşadığı kötü bir olayla gündeme geldi. Riva'daki evinde gece yangın çıkan oyuncu zehirlendi. Evindeki eşyaları cayır cayır yanan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Peki Aslıhan Karalar'ın durumu nasıl? Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında?

ASLIHAN KARALAR İYİ Mİ?

Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi. Oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu.

Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar Kuruluş Osman’ın Burçin’i rolüyle dikkat çekti.