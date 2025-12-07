MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Açelya Akkoyun abisinin ölümüyle yıkıldı! "Anneme, babama selam söyle..."

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Açelya Akkoyun, üzücü haberi duyurdu. Ünlü isim, ağabeyi Demokan Akkoyun'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açelya Akkoyun abisinin ölümüyle yıkıldı! "Anneme, babama selam söyle..."

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Açelya Akkoyun, Instagram hesabından üzücü bir haberi sevenleriyle paylaştı.

52 yaşındaki Açelya Akkoyun, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla ağabeyi Demokan Akkoyun'un vefat ettiğini açıkladı.

Akkoyun, duygulandıran mesajında şunları yazdı:

''Canım abim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için; kendi yapamadıkların üzerinden bile “Sen yap!” diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim.

Açelya Akkoyun abisinin ölümüyle yıkıldı! "Anneme, babama selam söyle..." 1

Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için. Seni çok özleyeceğim; ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu abim... Anneme babama selam söyle; onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım abim.'' ifadelerini kullandı.

Acı haber sonrası ünlü oyuncuya sevenlerinden çok sayıda taziye mesajları geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O dizi reytingler sonrası zarar etti! Final kararı geldiO dizi reytingler sonrası zarar etti! Final kararı geldi
Yeni format merak edildi! Somer Şef tek tek açıkladıYeni format merak edildi! Somer Şef tek tek açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Açelya Akkoyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.