Cennetin Çocukları'nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve evinde 33 gram marihuana ele geçirilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı. Hacıoğlu'nun gönderilmesinin ardından sevilen dizi hem kadro değişikliği hem de hikaye değişikliğine gidildi. Projede kadın başrol değişikliği de yapıldı.

Cennetin Çocukları'nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.

Hacıoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından bu durum gerekçe gösterilerek ünlü oyuncu yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı.

Cennetin Çocukları nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi 1

ÖZGÜ KAYA GÖNDERİLDİ

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle birlikte Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya'nın da ekibe veda edeceği öğrenildi.

Cennetin Çocukları nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi 2

Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü için ilk önce Alperen Duymaz'ın adı geçti fakat genç oyuncu kadrodan zamanlama nedeniyle hemen ayrıldı.

Alperen Duymaz yerine sevilen dizinin erkek başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal oldu. Cennetin Çocukları içinde kadın başrol arayışı sürüyordu.

Cennetin Çocukları nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi 3

KADIN BAŞROL BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Cennetin Çocukları” dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Buse Meral oldu. Yeni afiş çekimi yapılacak olan dizinin yeni bölüm çekimi önümüzdeki günlerde başlayacak.

İsmail Hacıoğlu Özgü Kaya Buse Meral Cennetin Çocukları dizisi
