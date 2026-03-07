Cennetin Çocukları'nda hem hikaye hem kadro yenilendi! Özgü Kaya yerine bakın kim getirildi

Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Oyuncunun gözaltına alınması sonrası sete ara verildi.
Hacıoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından bu durum gerekçe gösterilerek ünlü oyuncu yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarıldı.
İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle birlikte Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya'nın da ekibe veda edeceği öğrenildi.
Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü için ilk önce Alperen Duymaz'ın adı geçti fakat genç oyuncu kadrodan zamanlama nedeniyle hemen ayrıldı.
Alperen Duymaz yerine sevilen dizinin erkek başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal oldu. Cennetin Çocukları içinde kadın başrol arayışı sürüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Cennetin Çocukları” dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Buse Meral oldu. Yeni afiş çekimi yapılacak olan dizinin yeni bölüm çekimi önümüzdeki günlerde başlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum