Acı kayıp: Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez hayatını kaybetti!

Türk halk müziğinin sevilen sesi, merhum Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Henüz 38 yaşında olan Murat Sönmez'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Sönmez'in ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Murat Sönmez'in vefatı, babası Kamil Sönmez'in mirasını taşıyanlar arasında büyük bir boşluk yarattı. Kamil Sönmez, Türk halk müziğine eşsiz katkılarıyla tanınan, unutulmaz eserlere imza atmış bir sanatçıydı.

'Erzurum'dan Hal Çektim', 'Mihriban' gibi türkülerle gönüllerde taht kuran Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in de babasının izinden giderek sanatla iç içe bir yaşam sürdüğü biliniyordu.

Murat Sönmez'in cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Türk halk müziği camiası, bu acı kayıp karşısında bir araya gelerek Sönmez ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kamil Sönmez'in mirası ve Murat Sönmez'in hatırası, sevenlerinin kalplerinde yaşamaya devam edecek.

