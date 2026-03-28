Acı kayıp: Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez hayatını kaybetti!

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez, 38 yaşında hayata gözlerini kapadı. Sönmez'in ani vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.

Acı kayıp: Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez hayatını kaybetti!
Öznur Yaslı İkier

Türk halk müziğinin sevilen sesi, merhum Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Henüz 38 yaşında olan Murat Sönmez'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Sönmez'in ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Murat Sönmez'in vefatı, babası Kamil Sönmez'in mirasını taşıyanlar arasında büyük bir boşluk yarattı. Kamil Sönmez, Türk halk müziğine eşsiz katkılarıyla tanınan, unutulmaz eserlere imza atmış bir sanatçıydı.

'Erzurum'dan Hal Çektim', 'Mihriban' gibi türkülerle gönüllerde taht kuran Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in de babasının izinden giderek sanatla iç içe bir yaşam sürdüğü biliniyordu.

Acı kayıp: Kamil Sönmez in oğlu Murat Sönmez hayatını kaybetti! 1

Murat Sönmez'in cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Türk halk müziği camiası, bu acı kayıp karşısında bir araya gelerek Sönmez ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kamil Sönmez'in mirası ve Murat Sönmez'in hatırası, sevenlerinin kalplerinde yaşamaya devam edecek.

Murat Sönmez'in genç yaşta vefatı, Türk halk müziği camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kamil Sönmez'in bıraktığı miras ve Murat Sönmez'in anısı, daima yaşatılacaktır.

Konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim devreye girmişti Konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim devreye girmişti
Lise yıllığı ortaya çıktı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Daha da güzelmiş' Lise yıllığı ortaya çıktı! Herkes aynı şeyi söyledi! 'Daha da güzelmiş'

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

