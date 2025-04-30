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Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinden sonra o yarışmacının ailesini de ifşa etti: "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"

Survivor 2025'de ilginç olaylar yaşanıyor. Batuhan Karacakaya'nın ailesinin Acun Medya'yı tehdit etmesinden sonra Acun Ilıcalı bir yarışmacının ailesinin daha olay tehditler savurduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesinden sonra o yarışmacının ailesini de ifşa etti: "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"
Kubra Akalın

Survivor'da yaşanan kavgalar dışarıya da yansıdı, aileler çıldırdı. Batuhan Karacakaya'nın anne ve babasının Acun Medya'yı tehdit ettiği ortaya çıktı. "Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli" diyen Acun Ilıcalı şunları söyledi.

"Annenlerle konuşuyorsun bununla ilgili üzülerek söylüyorum bizim tatmin olmamız lazım! Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" dedi.

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Survivor 30 Nisan fragmanında da gerilim devam etti. Ilıcalı fragmanda "Maalesef aileler bu sene Survivor'da herkes için söylemiyorum ama biraz işin içine fazla girdi. Bugün öğrendiğimiz yeni haber, sen şampiyon olmayınca neler olacağını anlatıyor; gerekirse orayı yakıp çıkacağız diyor" dedi.

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Ayrıca Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda bahsettiğim Adem'in ailesi..."

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Acun Ilıcalı
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