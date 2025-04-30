Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Ailesinin mesajları Acun Ilıcalı'yı kızdırdı: Ağır tehdit var

Survivor'da Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan kavganın yankıları sürüyor. Acun Ilıcalı konseyde Batuhan Karacakaya'nın ailesinin ekibini ve kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Söylediklerinden sonra Batuhan Karacakaya diskalifiye mi edilecek merak edildi.

Acun Ilıcalı açıklamasında Batuhan Karacakaya'nın ailesinin attığı mesajları bahsederek "Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" dedi.

"HAYATIMDA İLK DEFA ALDIĞIM BİR MESAJ ŞEKLİ"

Aile açısından Hikmet konusunun çözülmediğini söyleyen Ilıcalı "Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin" dedi.

BATUHAN'IN ANNESİNDEN OLAY SÖZLER

Acun Ilıcalı devamında ise şunları söyledi:

"Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık açıkçası. Bu mesajı kaldırabilirdik açıkçası. Sonra annenden mesaj geldi. Yine son 1 ay ve yine dönen dolaplar. Yine bize suçlama. Başkasını şampiyon yapacaksınız diyor. Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi, Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz."

"BEN ZATEN SİZE SÖYLEMİŞTİM"

Batuhan ailesinin sözleri sonrasında açıklama yaparak "Acun abi şimdi bu olayı benim zaten tek başıma kaldırmam. Bu olayın arka planını görmem ya da benimle ne konuştuğunuzu, bunları zaten ben yaşıyorum ama burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin de bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben zaten size söylemiştim. Bunun başından beri haberi verilip, benimle en azından bir konuşmak istemişlerdir diye düşünüyorum" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASIN"

Batuhan devamında ise "Ben bir annemlerle konuşayım beni iletişim yaptırın abi. Ben ailemi tanıyorum, ben ailemle konuşayım sonra istersen 'git' de! Benim ailem suç duyurusu filan yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise bunlara yanıt olarak "Annenlerle konuşuyorsun bununla ilgili üzülerek söylüyorum bizim tatmin olmamız lazım! Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" dedi.