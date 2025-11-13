Acun Ilıcalı galada bombayı patlattı! İsmini sır gibi sakladı! Survivor'a efsane bir isim daha...

Survivor 2026 Ünlüler-All Star formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu 'Acun abi bu sene çok önem veriyor. Sürpriz isimler olacak' diyerek heyecanı artırmış ve bu sezon programın iddialı olduğunu vurgulamıştı.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı.

Acun Ilıcalı, Yan Yana filminin galasında bombayı patlattı. 'Survivor seçmelerinden geliyorum' diyen Ilıcalı şöyle konuştu: ''Bu sene çok iddialıyız. Uzun zamandır All Star-Ünlüler formatında yapmıyorduk programı. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz.''