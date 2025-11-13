MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Acun Ilıcalı galada bombayı patlattı! İsmini sır gibi sakladı! Survivor'a efsane bir isim daha...

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Kadro yavaş yavaş açıklanırken Acun Ilıcalı Yan Yana filminin galasında bombayı patlattı. Ilıcalı ismini sır gibi saklarken bir voleybol efsanesi ile anlaştığını duyurdu.

Acun Ilıcalı galada bombayı patlattı! İsmini sır gibi sakladı! Survivor'a efsane bir isim daha...
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 Ünlüler-All Star formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu 'Acun abi bu sene çok önem veriyor. Sürpriz isimler olacak' diyerek heyecanı artırmış ve bu sezon programın iddialı olduğunu vurgulamıştı.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı.

Acun Ilıcalı galada bombayı patlattı! İsmini sır gibi sakladı! Survivor a efsane bir isim daha... 1

Acun Ilıcalı, Yan Yana filminin galasında bombayı patlattı. 'Survivor seçmelerinden geliyorum' diyen Ilıcalı şöyle konuştu: ''Bu sene çok iddialıyız. Uzun zamandır All Star-Ünlüler formatında yapmıyorduk programı. Seyircilerimizin çok ilgi duyacağı bir kadro. Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında söyleriz.''

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyin anevrizması geçirmişti! Günler sonra ortaya çıktı! 'Hafıza kaybı yaşadım' Beyin anevrizması geçirmişti! Günler sonra ortaya çıktı! 'Hafıza kaybı yaşadım'
Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.