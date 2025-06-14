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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin mezun oldu! Yasemin Ilıcalı'nın güzelliğine beğeni yağdı

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin’in lise mezuniyetinden kareler paylaşıldı. Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin, Tarabya İngiliz Okulları’ndan mezun oldu. Şık törenle diplomasını alan Yasemin Ilıcalı güzelliğiyle beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin mezun oldu! Yasemin Ilıcalı'nın güzelliğine beğeni yağdı
Kubra Akalın

Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı’nın lise mezuniyetinde duygusal bir gün yaşadı. Eski eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen Yasemin, Tarabya İngiliz Okulları’ndan mezun oldu. Mezuniyette Yasmin Ilıcalı'yı kız kardeşleri de yalnız bırakmadı.

Zarif stili ve özgüvenli duruşuyla dikkat çeken Yasemin Ilıcalı son haliyle ve güzelliğiyle de beğeni topladı.

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Törende en çok dikkat çeken detaylardan biri de uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Acun Ilıcalı ve eski eş Zeynep Yılmaz’ın aynı karede yer alması oldu. Mezuniyet töreninde birlikte poz veren eski eşler, kızlarının bu özel gününde bir araya gelerek takdir topladı.

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan aile fotoğrafları büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Yasemin çok güzel, annesine benziyor”, “Ne kadar zarif bir genç kız olmuş”, “Aile olmak budur” gibi yorumlarda bulundu.

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Mezuniyet törenine Acun Ilıcalı’nın yakın dostu Esat Yontuç ve eşi de katılarak aileye eşlik etti.

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Acun Ilıcalı Yasemin Ilıcalı
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