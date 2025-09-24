'Adamlar' dağıldı! Hayranlarını şok eden karar: Sosyal medyada birbirini takipten çıktılar

Yeni nesil müzikler üreten 'Adamlar' grubu tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tüm etkinliklerin iptal edildiği ifade edildi. Grup, 3 gün önce Ankara'da konser vermişti.

"BİR SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİMİZİ DURDURDUK"

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."

GİTARİST TAKİPTEN ÇIKTI

Kararın nedenine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, gitarist Gürhan Öğütücü’nün grubun resmi Instagram hesabından takipten çıkarıldığı görüldü. Hesapta grubun diğer üç üyesi takibe devam ederken, Öğütücü de kişisel Instagram hesabında Adamlar’ı takip etmeyi bıraktı.

3 GÜN ÖNCE ANKARA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTULAR

Adamlar, en son 20 Eylül’de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğinde Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne almıştı.

SON DÖNEMİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GRUPLARI ARASINDAYDI

2014'te kurulan Adamlar, şu ana kadar 5 stüdyo albümü yayınladı. Grubun son albümü 'Kahırlı merdiven' geçen sene piyasaya çıkmıştı. 'Acının ilacı', 'Koca yaşlı şişko dünya', 'Dal' ve 'Rüyalarda buruşmuşum' gibi şarkılarla bilinen Adamlar, son yılların en çok dinlenen müzik grupları arasında yer alıyor.