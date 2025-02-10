Adem diskalifiye olabilir... Nagihan'dan bomba paylaşım: "Survivor fragmanında eksik görüntüler var..."

Survivor'da yaşanan kavga sonrası Adem diskalifiye olacak mı merak edilirken Acun Ilıcalı Adem ile konseyde tek görüştü.

Fragmanda sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın "Konuşmaya nereden başlayayım diye düşünüyorum bir yandan. Seni tanıdığım günden beri ilk defa acaba diyorum. Şu anda seni mental olarak çok zorlanıyor görüyorum. Bu öyle bir çizgi ki açıkçası, Survivor kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" dediği anlar dikkat çekti.

Adem'in konseye tek geldiği anlarda akla geçen yıl Nagihan'ın kavga ederek Acun Ilıcalı'yı çıldırttığı anlar akla geldi..

NAGİHAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl Aleyna Kalaycıoğlu ile kavga eden Nagihan Karadere'de o anlar konuşulmaya başlayınca kendini tutamadı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıla gönderme yaptı. Karadere yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Survivor fragmanında eksik görüntüler var öncesinde Acun bey’in ne istiyorsunuz deyip masayı sandalyeyi laptopu falan devirmesi lazımdı pek olmadı sanki."