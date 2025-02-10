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Adem diskalifiye olabilir... Nagihan'dan bomba paylaşım: "Survivor fragmanında eksik görüntüler var..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 10:07
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Survivor'da Adem'in Çılgın Sedat'a saldırması büyük tepki çekti. Acun Ilıcalı da Adem'le tek görüşerek tepkisini gösterdi. O anlarda akla Nagihan geldi. Nagihan "Survivor fragmanında eksik görüntüler var..." diyerek gönderme yaptı.

Adem diskalifiye olabilir... Nagihan'dan bomba paylaşım: "Survivor fragmanında eksik görüntüler var..."

Survivor'da yaşanan kavga sonrası Adem diskalifiye olacak mı merak edilirken Acun Ilıcalı Adem ile konseyde tek görüştü.

Fragmanda sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın "Konuşmaya nereden başlayayım diye düşünüyorum bir yandan. Seni tanıdığım günden beri ilk defa acaba diyorum. Şu anda seni mental olarak çok zorlanıyor görüyorum. Bu öyle bir çizgi ki açıkçası, Survivor kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" dediği anlar dikkat çekti.

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Çılgın Sedat'a saldırdı, Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu? Çılgın Sedat'a saldırdı, Acun Ilıcalı şaştı kaldı! Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu?

Adem'in konseye tek geldiği anlarda akla geçen yıl Nagihan'ın kavga ederek Acun Ilıcalı'yı çıldırttığı anlar akla geldi..

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NAGİHAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl Aleyna Kalaycıoğlu ile kavga eden Nagihan Karadere'de o anlar konuşulmaya başlayınca kendini tutamadı.

Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu?

Twitter hesabından paylaşım yapan Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıla gönderme yaptı. Karadere yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Survivor fragmanında eksik görüntüler var öncesinde Acun bey’in ne istiyorsunuz deyip masayı sandalyeyi laptopu falan devirmesi lazımdı pek olmadı sanki."

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Adem Kılıçcı
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