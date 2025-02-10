Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu? Çılgın Sedat Adem'in üzerine yürüdü Acun Ilıcalı devreye girdi

Survivor 9 Şubat akşamı yaşananlar sosyal medyayı salladı, seyirci gördükleri karşısında tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Eleme gecesine Adem ve Sedat arasında çıkan kavga sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Adem diskalifiye mi oldu sorusu seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat arasındaki atışma kavgaya dönünce Adem takım arkadaşına saldırdı. Adem Kılıççı'yı takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Survivor 10 Şubat bölüm fragmanı ise merakları iyice artırdı.

ADEM ELENDİ Mİ?

Adem ile Acun Ilıcalı'nın baş başa olduğu ada konseyinden çıkacak karar merak konusu oldu. Adem Kılıççı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği 10 Şubat akşamı belli olacak.

Acun Ilıcalı Adem'e "Konuşmaya nereden başlayayım diye düşünüyorum. Şu anda seni mental olarak çok zorlanıyorum görüyorum" dedi.

Adem ise "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Yani ben de açıkçası bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı "Bu öyle bir çizgi ki açıkçası Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" dedi.



Sosyal medyada Adem'e tepki yağdı. Seyirciler Adem'in diskalifiye edilmesi gerektiğini paylaşımlarında yazdı.