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Adem Kılıçcı’nın abisi Taner Kılıçcı'dan Survivor'a tehdit! Acun Ilıcalı ses kayıtlarını yayınladı: Finale gelmesin...

Batuhan Karacakaya'nın annesi ve babasından sonra Adem Kılıççı'nın abisinden Acun Medya'ya gelen tehditler gündemde. Acun Ilıcalı Adem'e ailesiyle konuşmasını söyleyip "Abin finale gelmesin" dedi. O anlar sosyal medyayı salladı.

Adem Kılıçcı’nın abisi Taner Kılıçcı'dan Survivor'a tehdit! Acun Ilıcalı ses kayıtlarını yayınladı: Finale gelmesin...
Kubra Akalın

Survivor All Star 2025’te yarışmacılardan çok aileler gündeme geldi. Batuhan Karacakaya'nın ailesinden sonra Adem Kılıçcı’nın abisi Taner Kılıçcı'nın ses odasında söylediği tehditkar sözleri Acun Ilıcalı ifşa etti.

Acun Ilıcalı konseyde durumu açıklayınca Adem çok şaşırdı. Taner Kılıçcı sohbet odasında "Şayet yarışmayı kaybedersek her şeyi yapacağım. Pankartlar açıp gerekirse orayı yakıp yıkacağım" diyerek tehditler savurdu. Acun Ilıcalı Adem'in abisinin ses kayıtlarını konseyde dinletti. Kayıtlarda "Zebani gibi giriş kapısına çökeceğim, oraya dolduracağız. Her şey serbest, pankart, saldırı..." dediği duyuldu.

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"FİNALE GELMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Acun Ilıcalı Adem'e iletişim hakkı verdi ve abisi ile konuşmasını istedi. Acun Ilıcalı Adem'e "Seninle son 10 yılımızda problem sayımız 3 çıkmaz herhalde. Yarın için burada iletişim hakkı veriyoruz sana. Yanlış bir durum var. Sen bunu düzeltiyorsun. Bir de takdir edersin ki abinin finale gelmemesini rica ediyoruz. Otursun evden seyretsin bir şey olmaz. Herkes oraya da gelemiyor. Bu çok anormal bir durum değil. Sen kendisine rica edersin. Ben orada sana güveneyim" dedi.

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"GEYİK YAPIYORLAR" DEYİP GÜLDÜ

Adem ise bu kayıtlardan sonra "Abi geyik yapıyorlar" diyerek güldü ve şunları söyledi:

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"Şimdi bizler artık Fenerbahçe, Galatasaray, işte Trabzonspor, Beşiktaş gibi buradaki her insanın bir kitlesi var. O kitle onu seviyor. Sevenler de var, sevmeyenler de var. Sevmeyenler doğru yapsa da yadırgıyor, sevenler yanlış yapsa da yadırgıyor. Yani destek oluyor. Şimdi burada bir fanatizm var, o fanatizmi sorgulayamayız. Şimdi ben kalkıp onları neden beni seviyorsunuz diye sorgulayamam" dedi.

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Acun Ilıcalı ise sinirlenerek "Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok üzüldüm" diyerek finale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

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Acun Ilıcalı Adem Kılıçcı
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