Adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anıldı! Güzide Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy'dan olay sözler! ''Midem bulandı''

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu.

16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift boşanma davasıyla gündeme geldi. ABD'den dönen Güzide Duran'ın boşanma davası sürerken adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karıştı.

Boşanma davası için gizlilik kararı aldıran ünlü Güzide Duran; "Boşanma sürecinin işimle ilgisi yok. Bambaşka konular. Boşanma süreci çok üzücü bir şey. Çocuklar için gizlilik kararı aldırdık” dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Yalnız yaşadığını söyleyen Duran, hayatında kimsenin olmadığını da sözlerine ekledi.

Güzide Duran'ın bu açıklamalarının ardından eski eşi Adnan Aksoy, sessiz kalmadı. İş insanı Aksoy sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Hülya Hanım selam. Ben Adnan Aksoy. Sizinle yıllar önce ayak üstü tanışmıştık. Güzide ile programınızı izledim. Sizi tenzih ederim ama üzülerek ifade etmek isterim ki; Güzide'nin Hollywood oyuncularına taş çıkaracak performansını izleyince midem bulandı"

Güzide Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy boşanma davalarında Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini talep etmişti.