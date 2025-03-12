MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adını Feriha Koydum" dizisinde "Cansu" karakterine hayat veren Sedef Şahin hem değişimi hem de yeni mesleğiyle sosyal medyada gündeme geldi. Sedef Şahin'in son hali merak edildi.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"

MYNET DETAY- Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin dizideki 'Cansu İlhanlı' karakteri ile hafızalara kazındı. Diziden sonra 5 sene içerisinde 20 kilo veren Şahin değişimiyle gündeme geliyordu.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su bu kez de yeni mesleğiyle gündem oldu.

Oyunculuğa ara veren Sedef Şahin, özel bir üniversitede tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Ekran görüntüsü 2025-03-12 075138

YILDIZ KENTER'İN VASİYETİYMİŞ

Yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık" demişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-12 075006

Sosyal medyada Sedef Şahin'in öğrencileri zaman zaman paylaşım da yapıyor. Bir öğrenci sosyal medyada "Her hafta dersine giren hocanı ciddiye almaya çalışıyorsundur ama Adını Feriha Koydum'daki Cansu'dur" yazdı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son haline beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-03-12 075020

DOĞAL HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Sedef Şahin, daha önce hakkında çıkan estetik iddialarına da "Adını Feriha Koydum'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim" demişti.

Mynet'in Sesi
Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."
Küçük yaşta akrabası tarafından tacize uğradığını anlattı! Sosyal medyada konuşuluyorKüçük yaşta akrabası tarafından tacize uğradığını anlattı! Sosyal medyada konuşuluyor
Anahtar Kelimeler:
Sedef Şahin adını feriha koydum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor'

Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor'

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

MHP'den CHP ile görüşmeme kararı! "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

MHP'den CHP ile görüşmeme kararı! "Sayın Genel Başkanımızın iradeleri bu yönde"

Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."

Boşanma sebebi: "Aldatma yok ama..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.