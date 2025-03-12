Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin yeni mesleğiyle şaşırttı! "Yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda"

MYNET DETAY- Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin dizideki 'Cansu İlhanlı' karakteri ile hafızalara kazındı. Diziden sonra 5 sene içerisinde 20 kilo veren Şahin değişimiyle gündeme geliyordu.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su bu kez de yeni mesleğiyle gündem oldu.

Oyunculuğa ara veren Sedef Şahin, özel bir üniversitede tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

YILDIZ KENTER'İN VASİYETİYMİŞ

Yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız (Kenter) Hoca'mın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık" demişti.

Sosyal medyada Sedef Şahin'in öğrencileri zaman zaman paylaşım da yapıyor. Bir öğrenci sosyal medyada "Her hafta dersine giren hocanı ciddiye almaya çalışıyorsundur ama Adını Feriha Koydum'daki Cansu'dur" yazdı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son haline beğeni yağdı.

DOĞAL HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Sedef Şahin, daha önce hakkında çıkan estetik iddialarına da "Adını Feriha Koydum'da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim" demişti.