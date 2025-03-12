Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş'in akşam yemeği olay oldu

Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da hayat verdiği Hande karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Ateş şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Buğra Toplusoy ile 2018 yılında dünyaevine giren ve Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Eşi ve kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Ceyda Ateş şimdi de akşam yemeğiyle gündem oldu. Akşam yemeğini paylaşan ünlü oyuncunun öğünü için bol yeşillik tercih ettiği görüldü.

Ceyda Ateş'in fit görüntüsünün sırrı da ortaya çıkmış oldu. Ünlü isme; 'Yemiyorlar resmen', 'İşte böyle zayıf kalınıyor' gibi yorumlar yapıldı.