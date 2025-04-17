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Adli kontrol ile serbest kalmıştı! Şakir Paşa'nın başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında yeni karar

Sosyal medya üzerinden boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınıp yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu ile ilgili yeni karar verildi. Ünlü oyuncu kararı sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Adli kontrol ile serbest kalmıştı! Şakir Paşa'nın başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında yeni karar
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest kalan Cem Yiğit Üzümoğlu'na ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da verilmişti.

Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına itiraz etti ancak ünlü isim hakkında yeni karar verildi.

Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı için yaptığı itirazı reddedildi. Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla adeta isyan etti.

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'İTİRAZIM REDDEDİLDİ'

Ünlü isim; "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum..."

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"Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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