Günlerdir yoğun bakımdaydı! Haluk Levent taburcu oldu

Çarşamba günü Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan Haluk Levent, konser sonrası Ankara'ya hareket etti.
Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haluk Levent yapılan ilk müdahalenin ardından mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı.
57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili AHBAP'tan dün yapılan açıklamada, Levent'in mide kanamasının durdurulduğu, tekrar etmemesi halinde taburcu edileceği duyurulmuştu.
Bugün de bu doğrultuda Haluk Levent'in tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
