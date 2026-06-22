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Adliye karıştı: Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden Rapçi Canbay'a tepki

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası için adliyeye gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Canbay'a tepki yağdı. Kundakçı'nın yakınları "Sen karşı tarafla anlaştın!" diyerek rapçiye sert çıktı.

Adliye karıştı: Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden Rapçi Canbay'a tepki

Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti. Cinayete dair ilk dava için acılı aile mahkemeye geldi.

Adliyede Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Canbay da vardı. Ancak Canbay'a arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları sert çıktı.

Adliye karıştı: Kubilay Kaan Kundakçı nın ailesinden Rapçi Canbay a tepki 1

Canbay'a sert tepki gösteren yakınlar "Sen karşı tarafla anlaştın" diyerek rapçinin üzerine yürüdü.

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Canbay ise "Keşke ben ölseydim" diyerek yaşananlara isyan etti. Canbay’ın avukatı ise "Olayları başka taraflara çekmeyelim gergin üzüntüden kaynaklı" dedi.

Adliye karıştı: Kubilay Kaan Kundakçı nın ailesinden Rapçi Canbay a tepki 2

Acılı anne de Canbay'a tepki göstererek "Bundan sonra hepimiz karşı karşıyayız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Kaan Kundakçı
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