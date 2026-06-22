Aleyna Kalaycıoğlu hakim karşısına çıkacak: Acılı anne adliye önünde beddualar yağdırdı!

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi çocuklarının fotoğrafının olduğu tişörtle adliyeye geldi. 2. Sayfa'da yer alan videoda acılı anne Kubilay Kaan'ın arkadaşı da olan Aleyna'ya beddua etti.

"BİR KADININ YÜZÜNDEN..."

Anne Kundakçı "Aşk üçgeni yüzünden bir kadının yüzünden çocuk geldi infaz etti gitti. Abla kardeş gibiyken sen o çocuğun ölüp ölmediğini sormuyorsun da köpeği soruyorsun" diyerek isyan etti.

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"Oğlumun akıttığı her kan onların cehennemi olsun. Bana cehennemi yaşattılar" diyen acılı anne "Ben çocuğumun toprağına gidiyorum" dedi.