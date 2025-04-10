Adolescence, Netflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri listesinde 4. sıraya yerleşti! 2. sezon iddiası

Netflix dizisi Adolescence yayınlandığı ilk günden beri gündemde. Netflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri listesinde 4. sıraya yerleşen dizi sadece 24 gün içinde ulaştığı 114 milyon izlenmeyle büyük bir başarıya imza attı.

31 Mart–6 Nisan haftasında 17,8 milyon izlenme elde eden Adolescence, bu dönemde Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.

13 Mart 2024’te Netflix’te yayınlanan Adolescence, 2. sezon için resmi onay henüz almamış olsa da yapımcıların açıklamaları projeye dair somut adımların atılmakta olduğunu gösteriyor.

Henüz resmi bir onay bulunmasa da, yapımcılar 2. sezonun “özüne sadık kalarak ana perspektifi genişletmeyi ve tekrara düşmemeyi” hedeflediklerini belirtti. Ayrıca dizinin yaratıcılarından Stephen Graham ve yazar Jack Thorne’un yeniden bir araya getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

ADOLESCENCE KONUSU

Adolescence, 13 yaşındaki Jamie Miller'ın, okulundan bir kız öğrencinin öldürülmesiyle suçlanması üzerine bir ailenin hayatının nasıl altüst olduğunu konu alıyor.