Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde

Son dönemde aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettiren ünlü model Adriana Lima son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Adriana Lima'nın yüzündeki yağları aldırdığı iddia edildi.

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima şimdilerde yüzündeki değişimle dikkat çekiyor.

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde 1

Geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın şimdi de yüz yağlarını aldırdığı söylendi. Lima'nın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde 2

Adriana Lima'nın sosyal medyadaki pozlarına; 'Özüne dönmüş', 'Her hali olay', 'Bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde 3

Adriana Lima, oğlunun babası Andre Lemmers ile 2024 yılında resmi olarak evlendiğini duyurmuştu.

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde 4

Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde 5

Adriana Lima
