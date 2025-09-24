Adriana Lima yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündemde

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima şimdilerde yüzündeki değişimle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın şimdi de yüz yağlarını aldırdığı söylendi. Lima'nın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Adriana Lima'nın sosyal medyadaki pozlarına; 'Özüne dönmüş', 'Her hali olay', 'Bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Adriana Lima, oğlunun babası Andre Lemmers ile 2024 yılında resmi olarak evlendiğini duyurmuştu.