Adriatique, Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da!

Adriatique, Türkiye’de ilk kez sergileyeceği X performansı ile hayranlarına ve elektronik müzik tutkunlarına güzel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Adriatique, Türkiye'de ilk kez 6 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da!

Elektronik müziğin ikonik ikilisi Adriatique, dünyada trend olan yeni konsepti X performansıyla geliyor.

6 Eylül 2025’te Ataköy Marina Arena’da, TemaCC organizasyonu ile gerçekleşecek gecede müzikseverlere klasik DJ performanslarıyla birlikte; sahne tasarımı, ışık şovları ve atmosferiyle unutamayacakları deneyim sunmaya hazırlanılıyor.

Adriatique X, Adrian Shala ve Adrian Schweizer'da oluşan İsviçreli elektronik müzik prodüktörü ve Dj ikilisidir.

Adriatique X, bugüne kadar yalnızca dünyanın sayılı şehirlerinde sahnelenen, görsel-işitsel unsurların mükemmel uyumuyla yaratılmış, sınırları zorlayan bir performans. İstanbul, bu yıl dünya müzik takviminin en prestijli gecelerinden birine ev sahipliği yapacak.

