Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde akılalmaz hata! Ünlü ismi ölenler arasında anıldı, oyuncu sosyal medyada isyan etti: "Dava edeceğim"

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Ödüller sahiplerini bulurken, tören unutulmaz bir hata ile gündeme geldi. Ödül töreninde dev ekrana yansıtılan 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar arasında ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi ve fotoğrafı yer aldı.

İNANILMAZ HATA! SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ

"Yitirdiklerimiz" bölümünde anılan oyuncu Atak'ın arkadaşları, oyuncunun ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye başladı. Başsağlığı mesajlarının ardından hayatının şokunu yaşayan Atak, sosyal medya üzerinden yaşadığını belirten bir paylaşım yaptı. Öte yandan, hatalı gösterim nedeniyle sanat koordinatörü Murat Ovalı ise sahnede özür diledi.

"SAĞLIĞIM YERİNDEDİR, YAŞIYORUM"

Yaptığı paylaşımda söz konusu yanlışlık nedeniyle şikayetçi olacağını duyuran Atak, "27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, ‘Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir.

Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür.

"KURUM VE KİŞİLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIM"

Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Saygılarımla, Alper Atak" ifadelerine yer verdi.

