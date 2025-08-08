Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı

Kanal 7’nin Altın Adam Medya imzalı yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar, daha sete çıkmadan beklenmedik ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Çekimlerinin Çanakkale’de yapılması planlanan dizinin Haziran ayında sete çıkması bekleniyordu ancak prodüksiyon sürecindeki gecikme, oyuncu kadrosunu etkiledi.

Başrol oyuncusu Burak Sarımola, uzun bekleyişin ardından çekimlerin başlamaması üzerine projeden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık dalgası bununla da sınırlı kalmadı. Sarımola ile birlikte başrolü paylaşan Aslıhan Karalar’ın da projeden ayrıldığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından Kayıp Yıllar dizisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan dizinin sosyal medya hesabında yayınlanan afiş de silindi. (Kaynak: Diziler)