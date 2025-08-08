MAGAZİN

Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı

Kanal 7'nin Altın Adam Medya imzalı Yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar sete çıkmadan şoke eden gelişmeler yaşandı. Afişin bile yayınlandığı dizide iki başrol de ayrılık kararı aldı.

Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı
Kubra Akalın

Kanal 7’nin Altın Adam Medya imzalı yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar, daha sete çıkmadan beklenmedik ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Çekimlerinin Çanakkale’de yapılması planlanan dizinin Haziran ayında sete çıkması bekleniyordu ancak prodüksiyon sürecindeki gecikme, oyuncu kadrosunu etkiledi.

Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı 1

Başrol oyuncusu Burak Sarımola, uzun bekleyişin ardından çekimlerin başlamaması üzerine projeden ayrıldığını açıkladı.

Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı 2

Ayrılık dalgası bununla da sınırlı kalmadı. Sarımola ile birlikte başrolü paylaşan Aslıhan Karalar’ın da projeden ayrıldığı iddia edildi.

Afiş yayınlandı, başroller belli oldu! İki başrol de peş peşe ayrılık kararı aldı 3

Bu gelişmelerin ardından Kayıp Yıllar dizisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan dizinin sosyal medya hesabında yayınlanan afiş de silindi. (Kaynak: Diziler)

