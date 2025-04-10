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Afra Saraçoğlu 35 milyon liralık ev almak için uzmanlara tanıştı! İstanbul ve Ege’de...

Yalı Çapkını dizisi ile yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu markadan aldığı 35 milyon lirayı gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Uzmanlara tanışan oyuncu o bölgelere yoğunlaştı.

Afra Saraçoğlu 35 milyon liralık ev almak için uzmanlara tanıştı! İstanbul ve Ege’de...
Kubra Akalın

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu oyunculuk dışında reklam yüzü olduğu markalardan da kazanç sağlıyor.

Son olarak Afra Saraçoğlu’nun, yüzü olduğu giyim markasından 35 milyon lira aldığı iddia edildi. Son dönemde birçok markanın radarında olan oyuncunun, aldığı ücreti ise gayrimenkulle yatıracağı ortaya çıktı.

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Milliyet'te yer alan habere göre Saraçoğlu’nun uzmanlarla İstanbul ve Ege’de evlere baktı.

EĞİTİMLERE DE BAKIYOR

Projesi final yapan Saraçoğlu, gelen senaryolardan önce ise eğitim almayı da düşündüğü konuşulanlar arasında...

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Bir davet için Amerika’nın yolunu tutan oyuncu, yurt dışındaki eğitimleri araştırıyor. Yaz aylarında ya Avrupa ya da Amerika’ya gidecek olan Saraçoğlu, eğitimden sonra senaryoları değerlendirecek.

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Afra Saraçoğlu
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