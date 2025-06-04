Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayacağını dile getiren Afra Saraçoğlu özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Afra Saraçoğlu'nun peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'yine harika', 'çok güzel görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.