MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

afra 1

Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayacağını dile getiren Afra Saraçoğlu özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

afra 0

Afra Saraçoğlu'nun peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'yine harika', 'çok güzel görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

afra 33

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

AFRA 2

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde
Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.