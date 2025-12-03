MAGAZİN

Afra Saraçoğlu'nun favorisi Taşacak Bu Deniz! Yorum yağdı

A.B.İ ile ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutladı. Güzel oyuncu muhabirlerin sorusu üzerine favori dizisinin son dönem çok konuşulan Taşacak Bu Deniz olduğunu söyledi.

Atv dizisi 'A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdıran Saraçoğlu "Çok güzel bir uyum yakaladık" diyen güzel oyuncu favori dizisini de açıkladı.

Son dönemde özel hayatını gözlerden uzak tutan oyuncu doğum gününde muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. "Kariyerime odaklıyım" diyen Afra Saraçoğlu sezonda favori olan dizisini de açıkladı.

Oyuncu "Taşacak Bu Deniz’i izliyorum. Gayette başarılı gidiyor. Çok beğeniyorum" dedi.

Sosyal medyada konuşulan ve reyting rekoru kıran Taşacak Bu Deniz'i izlediğini söyleyen Saraçoğlu'na yorumlar da gecikmedi. Dizinin fanları "Aklın yolu bir", "Herkesin favorisi dizi", "Helal olsun", "Hepimizi hayran yaptılar" yorumlarında bulundu.

