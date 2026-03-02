MAGAZİN

Nihat Hatipoğlu'nun anlam veremediği soru: Dua etmek yerine manifest yapabilir miyiz?

2026 Ramazan ayında da ekranda olan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na gençlerdne ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Bu sefer de genç bir kız ünlü ilahiyatçıya "Dua etmek yerine manifest yapabilir miyiz?" diye sordu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan ayında da hem sahur hem de iftar programı yapıyor. Gençlerin de ilgi gösterdiği programda ilginç sorular X'te konuşuluyor. Onlardan biri de Sıla adındaki genç kızın sorusu oldu.

Nihat Hatipoğlu'na "Manifestlemek günah mı?" diye soran Sıla ünlü ilahiyatçıyı şaşırtı. Nihat Hatipoğlu soruya yanıt olarak "Mesela nasıl yapıyorsunuz onu?Neyle yapıyorsunuz?" dedi.

Genç kız ise "Hedef belirliyoruz ve buna inanıyoruz. Evrenden istiyoruz" yanıtını verdi. Ünlü ilahiyatçı "Evren dediğiniz nedir sizce? Enerjinin mantığı aklı var mı? Sorgulamıyorum seni öğrenmeye çalışıyorum. İsteyeceğiniz yer Allah'tır." dedi.

"NAMAZ KIL EN GÜZELİ"

Nihat Hatipoğlu devamında ise "Bu tür şeylerden uzak durmakta fayda var. Mesela yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Ya namaz kıl en güzeli, en güzel manevi hareketlerle beraber orada sen o huzuru bulursun. Bunları bu yabancı unsurları niçin getiriyorsunuz? Getirmemek gerekiyor. Yoga vs şeyler Uzak Doğu felsefesiyle geliyor" ifadelerini kullandı.

