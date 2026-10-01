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Afra Saraçoğlu'nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde kokain maddesine rastlandı. Afra Saraçoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun test sonucu belli oldu.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olan ve döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun saçında kokain maddesi bulundu.

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Afra Saraçoğlu nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz" 1

Oyuncu sosyal medyadan bu konuda açıklama yaptı. Afra Saraçoğlu "Belirtmek isterim ki, ben yurt dışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna
veya yasa dışı maddeye rastlanmamıştır" dedi.

Afra Saraçoğlu nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz" 2

"KATILDIĞIM KALABALIK ETKİNLİKLERDE..."

Oyuncu açıklamasının devamında şunları söyledi:
Afra Saraçoğlu nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz" 3

"Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizinde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor. Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasa dışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak."
Afra Saraçoğlu nun testi pozitifti! "Kan ve idrarım temiz" 4

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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