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Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı

Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu dizisinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitmişti. Ünlü oyuncu yeni projesi için kahverengi saçlarını sarıya boyatmıştı. Saraçoğlu'nun imaj değişikliği için ödemeleri yapımcı firmanın yaptığı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Bu projesiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dijital platformda yayınlanacak “Pera” dizisiyle anlaşma sağladı.

Afra Saraçoğlu nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı 1

Saraçoğlu, 8 bölümlük dizi için saçlarında değişikliğe gitti. Kahverengi saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin kuaför masraflarını yapımcı firmanın ödediği ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı 2

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Afra’nın bu imaj değişikliği için yapımcı firma tam tamına 134 bin TL ödemiş.

Afra Saraçoğlu nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı 3

Öte yandan ünlü oyuncunun rolü için günlük yapılan özel tırnakları için de 4 bin 750 liralık bir fatura çıkarıldığı ve bu ödemeyi de yapımcının gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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