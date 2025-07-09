Afra Saraçoğlu'nun yeni imajı pahalıya patladı! Saçı ve tırnakları için ödenen rakam şaşırttı

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Bu projesiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dijital platformda yayınlanacak “Pera” dizisiyle anlaşma sağladı.

Saraçoğlu, 8 bölümlük dizi için saçlarında değişikliğe gitti. Kahverengi saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin kuaför masraflarını yapımcı firmanın ödediği ortaya çıktı.

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Afra’nın bu imaj değişikliği için yapımcı firma tam tamına 134 bin TL ödemiş.

Öte yandan ünlü oyuncunun rolü için günlük yapılan özel tırnakları için de 4 bin 750 liralık bir fatura çıkarıldığı ve bu ödemeyi de yapımcının gerçekleştirdiği öğrenildi.