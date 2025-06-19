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Afra Saraçoğlu reklam çekimi için kamera karşısına geçti! Kumsalda sere serpe pozlar...

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde ünlü bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Saraçoğlu'nun kumsalda mayolu verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Afra Saraçoğlu reklam çekimi için kamera karşısına geçti! Kumsalda sere serpe pozlar...
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Bu projesiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti. Yeni sezonda dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

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Ünlü bir markanın tanıtımı için kumsalda siyah mayosuyla sere serpe pozlar veren Afra Saraçoğlu'nun bu hali takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'na; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Işığın ekrandan taşıyor', 'Afra çok güzelsin', 'Bütün reklamlarda Afra oynasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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