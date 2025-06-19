Afra Saraçoğlu reklam çekimi için kamera karşısına geçti! Kumsalda sere serpe pozlar...

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Bu projesiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti. Yeni sezonda dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü bir markanın tanıtımı için kumsalda siyah mayosuyla sere serpe pozlar veren Afra Saraçoğlu'nun bu hali takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'na; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Işığın ekrandan taşıyor', 'Afra çok güzelsin', 'Bütün reklamlarda Afra oynasın' gibi yorumlar yapıldı.