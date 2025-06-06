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Afra Saraçoğlu sezonu Patmos'ta açtı! Peş peşe bikinili pozlar...

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde tatilden tatile koşuyor. Yaz sezonunu Ege'nin serin sularında karşılayan Saraçoğlu, tatil rotası olarak Yunanistan'ın Patmos Adası'nı seçti.

Afra Saraçoğlu sezonu Patmos'ta açtı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte plajlar dolup taşarken, ünlüler de sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerinin yolunu tuttu.

O isimlerden biri de Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu oldu.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Tatil için Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki küçük adalarından biri olan Patmos’u tercih eden Afra Saraçoğlu, tatil anlarını paylaştı.

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Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait karelerini paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; “Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.

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Afra Saraçoğlu'nun bikinisiyle peş peşe paylaştığı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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