Afra Saraçoğlu yeni sezonda yok! Projeleri elinin tersiyle itti

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu, yaz sezonunun gelmesiyle soluğu Bodrum’da aldı.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken genç yıldız, bu yazı dinlenerek geçireceğini açıkladı.

Tatil sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, “Gayet iyiyim. Dinleniyorum, tatil yapıyorum. Bu yaz bir şeyler olabilir, bakalım” diyerek hayranlarını meraklandırdı. Ancak ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya net bir yanıt verdi:

Afra Saraçoğlu açıklamasında “Ama sezona bir şey yapmayı düşünmüyorum,”

diyerek önümüzdeki sezon projelerde yer alma planı olmadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncunun bu açıklaması, sevenlerini üzdü.