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Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Gülben Ergen sessizliğini bozdu: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Gülben Ergen, Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından 2023'te Levent'e verdiği desteği hatırlatan takipçisine, "Ben de güvendim. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Gülben Ergen sessizliğini bozdu: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'
Öznur Yaslı İkier

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Gülben Ergen sessizliğini bozdu: Hayal kırıklığı yaşıyorum 1

Yaşanan gelişmelerin ardından, geçmişte derneğe destek veren Ergen, bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılına ait paylaşımını hatırlatması üzerine sessizliğini bozdu.

Ahbap Derneği'ne daha önce bağışta bulunduğunu ve Levent'in düzenlediği yardım konserlerinde ücretsiz sahne aldığını açıklayan şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?"
Bir sosyal medya kullanıcısı, Ergen'in 2023 yılında Levent hakkında yaptığı, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Gülben Ergen sessizliğini bozdu: Hayal kırıklığı yaşıyorum 2

"SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"
Takipçisinin hatırlatması üzerine açıklama yapan 53 yaşındaki şarkıcı, "Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gülben Ergen zaten nerede hain nerde hırsız var onların arkasında durur savunur sun yıllardır bu böyle.
biz guvenmedik çünkü geçmişi belliydi biz devletimize güvendik guvenimizin karşılığını da aldık 450 bin konut
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