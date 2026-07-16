Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Gülben Ergen sessizliğini bozdu: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından, geçmişte derneğe destek veren Ergen, bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılına ait paylaşımını hatırlatması üzerine sessizliğini bozdu.

Ahbap Derneği'ne daha önce bağışta bulunduğunu ve Levent'in düzenlediği yardım konserlerinde ücretsiz sahne aldığını açıklayan şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ergen'in 2023 yılında Levent hakkında yaptığı, "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak, "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"

Takipçisinin hatırlatması üzerine açıklama yapan 53 yaşındaki şarkıcı, "Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.