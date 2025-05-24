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Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşinden gelen mutlu haber çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Ünlü ismin eşi Çağla Gizem Kural'ın hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 2023'ün temmuz ayında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenmişti.

Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında da ilk çocukları Kemal'i kucaklarına almıştı.

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural'dan müjdeli bir haber daha geldi. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

Erkek bebek beklediklerini ifade eden Ahmet Kural; "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin
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