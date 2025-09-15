MAGAZİN

Ahmet Mümtaz Taylan mide ameliyatı mı oldu? 4 ayda 18 kiloyu nasıl verdiğini anlattı

’Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi. Başarılı oyuncu tüp mide ameliyatı iddialarına yanıt verirken herkesin yapabileceği zayıflama sırrını da paylaştı.

Ahmet Mümtaz Taylan mide ameliyatı mı oldu? 4 ayda 18 kiloyu nasıl verdiğini anlattı
Kubra Akalın

Son günlerde yeni sezonuyla eleştirilerin odağında olan ’Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan verdiği kilolarla dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi. Taylan sosyal medyada iddia edilen tüp mide ameliyatı yaptırdığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Taylan, “Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan diyet de yapmadığını söyleyerek herkesin yapabileceği düzenli beslenme detayını şöyle anlattı:

"Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18’den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan."

DÜZENLİ UYGULANMASI ÖNEMLİ

Mide rahatsızlığı, şeker hastalığı, düşük tansiyon gibi durumlarda bu yöntem herkese uygun olmayabilir. Bu yöntem, disiplinli uygulanırsa kilo vermeye yardımcı olabilir. Gün içinde dengeli beslenme, yeterli su içmek ve hareket etmek sağlıklı sonuç verir.

Ahmet Mümtaz Taylan
