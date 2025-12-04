Ronaldo'nun nişanlısı minik bikinisiyle sahilde koşarken paylaştı

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez yine sosyal medyayı salladı. Ünlü futbolcunun nişanlısı sınırları zorladı.

Düğün hazırlıklarını yapan Rodriguez iki parça bikinisiyle sahilde koşarken çekilen kareyi paylaştı. Minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen ünlü isim adından söz ettirdi.



31 yaşındaki Georgina paylaşımlarına “Hayatı doya doya yaşayan, hayallerin hayalperesti ve sevgisiyle beni yönlendiren, güç veren ve ilham olan Tanrı’ya sonsuz şükran duyan biri" notunu düştü.

Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz ağustosta nişanlandıklarını duyuran çiftin, sonunda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Çiftin, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Ronaldo’nun memleketindeki bir katedralde evlenecekleri iddia ediliyor.