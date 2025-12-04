MAGAZİN

Ronaldo'nun nişanlısı minik bikinisiyle sahilde koşarken paylaştı

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, düğün mekânını seçtikten sonra plaja giderek kırmızı bikinisi içinde inanılmaz fiziğini sergiledi.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez yine sosyal medyayı salladı. Ünlü futbolcunun nişanlısı sınırları zorladı.

Düğün hazırlıklarını yapan Rodriguez iki parça bikinisiyle sahilde koşarken çekilen kareyi paylaştı. Minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen ünlü isim adından söz ettirdi.

31 yaşındaki Georgina paylaşımlarına “Hayatı doya doya yaşayan, hayallerin hayalperesti ve sevgisiyle beni yönlendiren, güç veren ve ilham olan Tanrı’ya sonsuz şükran duyan biri" notunu düştü.

Dokuz yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz ağustosta nişanlandıklarını duyuran çiftin, sonunda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Çiftin, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Ronaldo’nun memleketindeki bir katedralde evlenecekleri iddia ediliyor.

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

