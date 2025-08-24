Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Bodrum'a gitti! Duygusal mesaj

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de ABD’de kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı evde KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sanat dünyasını yasa boğan bu kaybın ardından Türkiye’ye getirilen usta oyuncu, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Anne acısıyla sarsılan Anjelik Calvin, cenaze sürecinde yaşadığı zorlukları dile getirirken, annesinin naaşını Türkiye’ye getirebilmek için birçok kişinin desteğini gördüğünü belirtmişti.

Calvin, sosyal medya hesabından annesine duyduğu özlemi dile getiren yeni bir paylaşım yaptı. Instagram’da Bodrum’dan çekilmiş bir kareyi yayınlayan Calvin, fotoğrafına şu notu düştü:

“Sensiz ilk Bodrum annem… Çok anılarımız var, sanki buradasın.”

Duygusal paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Pek çok kişi Calvin’e başsağlığı dileklerinde bulundu.